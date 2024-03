Chris Wilder er blevet sigtet for sine kommentarer efter Sheffield Uniteds 2-3-nederlag til Crystal Palace.

- Det var endnu en latterlig præstation af dommeren.

Sheffield Uniteds manager, Chris Wilder, lagde ikke fingre imellem, da han havde set sit hold tabe 2-3 til Crystal Palace i Premier League i slutningen af januar.

Og det koster ham nu sigtelse for "upassende opførsel" og for "at angribe dommerens integritet", meddeler Det Engelske Fodboldforbund (FA) onsdag.

Ifølge Wilder var han inden kampen blevet advaret om dommer Tony Harrington af en anden dommer.

- En Premier League-dommer, der er lige så ærlig, som dagen er lang, sagde: Vær klar, for enhver snæver beslutning kommer til at gå imod jer. Alle 50/50-situationer kommer til at gå i mod jer, sagde Wilder efter nederlaget ifølge Reuters.

Wilder gav udtryk for, at dommerkendelserne generelt var gået imod Sheffield United i længere tid.

- Måske er tankeprocessen: "De kommer ikke til at være længe i denne række, og jeg kommer måske til at dømme det andet hold i næste sæson, så jeg vil ikke træde for mange over tæerne".

Wilder opsøgte efter kampen dommeren og gav udtryk for sin utilfredshed.

- En af hans assistenter spiste en sandwich, og det var total mangel på respekt, synes jeg. Forhåbentlig nød han sin sandwich, mens han snakkede med en Premier League-manager, lød det i januar fra Sheffield United-chefen.

Wilder vendte i december tilbage til Sheffield United efter en fyring af Paul Heckingbottom. Wilder stod også i spidsen for holdet i 227 kampe fra 2016 til 2021.

Det er blevet til to sejre siden tilbagekomsten, og Sheffield United er sidst i Premier League med syv point op til den rigtige side af stregen.

/ritzau/