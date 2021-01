Chelsea har tabt fire ud af de seneste seks ligakampe og er dumpet ned på ottendepladsen.

Presset på Chelsea-manager Frank Lampard tager til efter det klare 1-3-nederlag på hjemmebane til Manchester City.

Efter en fornuftig sæsonstart har den ambitiøse klub nu tabt fire ud af de seneste seks ligakampe og er dumpet ned på ottendepladsen i Premier League.

Og Lampard erkender, at søndagens øretæve gav et trist billede af tingenes øjeblikkelige tilstand.

- De første ti minutter var gode, men så begyndte de (City, red.) at spille, og vi indkasserede to dumme mål. Virkelig dumme mål. Jeg syntes ikke, at vi reagerede, som jeg vil have det.

- Vi fik en alvorlig lektion i første halvleg. Vi viste god indstilling i anden, men da var kampen ovre, siger Lampard til Sky Sports.

Netmediet The Athletic skriver søndag, at klubbens ledelse allerede er i gang med en plan B, hvis ikke det lykkes Lampard at skaffe bedre resultater i en fart.

Den tidligere storspiller maner dog til besindighed og peger på, at projektet stadig er ret nyt efter flere store indkøb i det seneste transfervindue.

- For en måned siden sagde alle, at vi kunne vinde ligaen eller havde chancen for det.

- Men fordi vi har mange nye og unge spillere og er i gang med en genopbygning, var jeg klar over, at vi ville komme til at gennemgå perioder, hvor det gør ondt. Det gjorde det i første halvleg.

- Vi er inde i en periode på fem-seks kampe, som ingen af os kan lide. Det skal vi kæmpe os ud af, siger Frank Lampard.

Hans næste opgave ser på papiret overkommelig ud. Næste søndag skal holdet møde Morecambe fra den fjerdebedste række i FA Cuppen.

/ritzau/