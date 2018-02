Spekulationer om managerens reelle indflydelse på klubbens indkøb, snak i krogene om en fyring til sommer og senest et stort nederlag på hjemmebane har sat Chelseas manager, Antonio Conte, under stigende pres.

Italieneren fastholder imidlertid, at han ønsker at fuldføre sin kontrakt. Den løber 18 måneder endnu.

»Det eneste, jeg kan sige, er, at jeg har 18 måneder tilbage af kontrakten, og jeg vil og har lyst at blive her og fortsætte mit arbejde.«

»Jeg stoler på min måde at arbejde på. Jeg fortsætter på den måde, fordi jeg mener, at det har gjort mig til en af de bedste trænere,« siger Antonio Conte ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Han gjorde i den seneste sæson Chelsea til mester, men i denne sæson kniber det mere med resultaterne.

Chelsea er 18 point efter førerholdet, Manchester City, og tabte den seneste kamp i Premier League med 0-3 på hjemmebane til Bournemouth.

»Fra starten af sæsonen og siden nederlaget til Bournemouth har der været mange spekulationer om en fyring. Men det optager mig ikke. Jeg er fokuseret på mit arbejde med holdet og på at gøre det bedst muligt,« siger Antonio Conte.

Mandag skal Chelsea på udebane møde Watford.

/ritzau/