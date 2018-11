Bayern Münchens kroatiske cheftræner Niko Kovac mener, at holdet var i store defensive problemer i 3-3 kampen mod Fortuna Düsseldorf.

Bayern München spillede 3-3 mod Fortuna Düsseldorf lørdag i den tyske Bundesliga på trods af at have været foran både 2-0 og 3-1.

Holdet er i øjeblikket på femtepladsen med 21 point i den bedste tyske række. Det er hele ni point efter førerholdet Borussia Dortmund. Og cheftræneren Niko Kovac er meget utilfreds med situationen.

»Du aner ikke, hvordan jeg har det indvendigt, men du kan måske forestille dig det,« siger han ifølge Goal.

»Vi havde hele kampen under kontrol, og vi var foran med to mål. Så jeg er alt andet end glad. Jeg er meget vred, og jeg har stadig svært ved at forstå det.«

»Det værste er den måde, vi forsvarede på. Alle tre mål var fejl fra vores side af. Det er lige meget, om det er i ligaen eller i Champions League. Disse fejl bliver straffet.«

Bayern München får muligheden for at slutte på førstepladsen, hvis de ikke taber til Benfica i Champions League på tirsdag.