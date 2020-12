Mikel Arteta medgiver, at klubben er i store problemer, hvis resultaterne ikke straks bliver bedre.

Arsenal-manager Mikel Arteta mener, at traditionsklubben er på vej ud i endnu større problemer, end den allerede er i, hvis ikke resultaterne vender i kampene hen over jul.

- Vi skal have det vendt, det er der ingen tvivl om.

- Hvis vi ikke gør det, er vi i store problemer, så dette er perioden, der kommer til at definere vores sæson, siger Mikel Arteta til Sky Sports.

Det gør han efter tirsdagens 1-4-nederlag på hjemmebane til Manchester City i Liga Cuppen - og efter fem nederlag og ingen sejre i de seneste syv ligakampe, en placering blot fire point over nedrykningsstregen og tre svære opgaver i træk foran sig.

- Vi har værktøjerne til at vende udviklingen, for jeg kan se, hvor meget spillerne kæmper, og hvad de prøver at gøre, men i øjeblikket sker der mange mærkelige ting i hver kamp, og det gør det meget vanskeligt, siger Mikel Arteta om den uheldige tendens til at forære modstanderne mål med individuelle fejl.

I 1-4-nederlaget til Manchester City kom blandt andre den tidligere FC Nordsjælland-målmand Rúnar Alex Rúnarsson flere gange i et uheldigt fokus.

Foran Arsenal venter nu kampe mod Chelsea på hjemmebane den 26. december og derefter mod Brighton og West Bromwich Albion på udebane.

Både Brighton og West Bromwich ligger under Arsenal i tabellen.

/ritzau/