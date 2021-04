Saudi Arabiens kronprins Mohammed bin Salman pressede Englands premierminister Boris Johnson. Det skriver avisen Daily Mail.

Og hvor man skulle tro, at det truslen havde at gøre med storpolitik, så handler det i stedet om overtagelsen af fodboldklubben Newcastle, som den saudiske prins skulle være særdeles interesseret i at købe.

Således ville prins Mohammed bin Salman have Boris Johnson til at gribe ind, da organisationen bag Premier League blokerede hans forsøg på at købe Newcastle for et milliardbeløb i sommeren 2020.

Det skriver Daily Mail, som angiveligt at fået indblik i en korrespondance mellem den saudiske prins og Boris Johnsons embedsværk.

Mohammed bin Salman.

»Vi forventer, at den engelske Premier League vil genoverveje og ændre den forkerte beslutning,« lyder det blandt andet i et brev til Johnson fra prins Mohammed bin Salman.

Han skulle samtidig true med, at beslutningen om at blokere for opkøbet kunne få konsekvenser for handel og samarbejde mellem de to lande fremover.

Det førte angiveligt til, at Boris Johnson satte en af sine rådgivere til at undersøge sagen, men på det tidspunkt havde saudierne trukket tilbuddet om at købe Newcastle tilbage.

Årsagen til, at Premier League blokerede for købet, skulle være, at det var uklart, at om det var prinsen selv eller selve det saudiske styre, som skulle stå for opkøber og ejerskabet af klubben.