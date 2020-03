Premierminister Giuseppe Conte siger ifølge Reuters, at Italiens regering vil underskrive dekret, så alle sportsbegivenheder i landet aflyses frem til 3. april.

Dermed efterkommer premierministerenanbefalingen fra Italiens Olympiske Komité (Coni) om at aflyse alle nationale sportsbegivenheder på alle niveauer frem starten af april.

Giuseppe Contevil underskrive dekretet tirsdag, så reglerne træder i kraft. Det gælder dermed også fodboldkampe i landets bedste fodboldrække, Serie A.

Indtil nu har man ellers afviklet kampene uden tilskuere. Det var eksempelvis tilfældet søndag aften, da Christian Eriksen og Inter tabte topkampen mod Juventus med 0-2. Men nu går Italien altså skridtet videre.

Den italienske olympiske komité oplyste tidligere, at suspenderingen ikke involverer internationale kampe for 'klub og nationale hold', eftersom de ikke har mandat til at aflyse disse.

Det er endnu uvist, om de internationale kampe også er omfattet af premierministerens dekret.

Er de ikke det kan Juventus, Napoli og Atalanta fortsat konkurrere i Champions League, mens Inter og AS Roma kan spille videre i Europa League.

Nyheden betyder også, at der nu er en del danske spillere i Serie A, der ikke kommer i kamp de næste uger.

Det drejer sig om Simon Kjær, Christian Eriksen, Andreas Cornelius, Jens Stryger Larsen, Lasse Schöne og Peter Ankersen.

Ifølge nyhedsbureauet dpa holder Det Italienske Fodboldforbund krisemøde tirsdag. Det var planlagt inden premierministerens melding.

En opgørelse fra Johns Hopkins University, der hele tiden opdaterer antallet af smittede og døde af coronavirus, viser mandag aften, at der er registreret 9172 smittetilfælde i Italien.

463 af de smittede i landet er døde, mens 724 personer er erklæret virusfri efter at have været smittet.

Italien er det europæiske land, der er hårdest ramt af coronavirus. I forbindelse med mandagens udmelding om aflyste sportsbegivenheder siger premierminister Conte også, at folk kun bør gå ud af deres dør for at gå på arbejde eller i nødstilfælde.