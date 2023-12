Sheffield United har vundet én ligakamp i denne sæson, hvilket nu koster træner Paul Heckingbottom jobbet.

Premier Leagues første trænerfyring er en realitet, efter at ligaens nummer sjok, Sheffield United, har skilt sig af med cheftræner Paul Heckingbottom.

Det oplyser den engelske klub på sin hjemmeside.

Heckingbottom har været i klubben siden november 2021.

- Hans professionalisme og dedikation har været en ære for klubben, og jeg er sikker på, at alle nød oprykningskampagnen, siger klubbens direktør, Stephen Bettis.

Sheffield United blev i foråret nummer to i Championship og rykkede direkte op i Premier League.

Holdet har vundet blot én af sæsonens 14 første Premier League-kampe og indtager ligaens sidsteplads med fem point. Der er fire point op til Luton, der på en 17.-plads ligger lige over nedrykningsstregen.

Assistenterne Stuart McCall og Mark Hudson forlader ligeledes klubben.

- Efter at være røget ned i bunden af tabellen og efter en række skuffende resultater og præstationer føler vi, at der er nødt til at ske ændringer for at give holdet det nødvendige løft for at have den bedst mulige chance for at overleve i Premier League, siger Stephen Bettis.

I weekenden tabte Sheffield United med hele 0-5 på udebane til Burnley, hvor danske Jacob Bruun-Larsen blandt andre kom på tavlen.

Efterfølgende har Sheffield United offentliggjort på hjemmesiden, at Chris Wilder overtager trænersædet.

Det er et velkendt ansigt i klubben, da 56-årige Wilder stod i spidsen for holdet i 227 kampe fra 2016 til 2021. Hans første opgave bliver mod Liverpool onsdag.

Han var i foråret træner i Watford, men har siden maj været arbejdsløs.

/ritzau/