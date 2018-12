Tottenham har været flyvende i julen, og med to storsejre har manager Mauricio Pochettinos mandskab meldt sig ind i guldkampen. Blandt andet takket være Christian Eriksen, som kaldes Premier Leagues bedste playmaker.

»Pochettino arvede Eriksen og har forvandlet ham til en supertekniker og en magisk fodboldspiller,« lyder det således fra Premier League-legenden Martin Keown.

Han fremhæver i sin faste klumme i Daily Mail, hvordan statistikken viser, at Christian Eriksen i de fem et halvt år, han har været i Tottenham, har været Premier Leagues bedste playmaker.

Magiske Eriksen Flest assists siden 2013

Christian Eriksen (55)

Mesut Özil (51)

David SIlva (46)

Kevin De Bruyne (43) Flest kreerede chancer siden 2013

Christian Eriksen (501)

Eden Hazard (472)

David Silva (417)



Flest mål scoret uden for feltet siden 2013

Christian Eriksen (18)

Philippe Coutinho (18)

Gylfi Sigurdsson (16)

Harry Kane (13)

Kevin De Bruyne (12)

Både målt på antallet af assists, chancer skabt og mål scoret uden for feltet giver danskeren baghjul til superstjerner som Mesut Özil, David Silva, Kevin De Bruyne og Eden Hazard. Se boks.

Christian Eriksen tiljubles, Foto: EDDIE KEOGH Vis mere Christian Eriksen tiljubles, Foto: EDDIE KEOGH

Den formstærke danske landsholdsstjerne og hans holdkammerater har imponeret stort med 6-2-nedslagtningen af Everton og 5-0-ydmygelsen af Bournemouth omkring jul.

Martin Keown tror nu på, at Tottenham, blandt andet takket være et gunstigt kampprogram i de næste uger, for alvor kan tage kampen om guldet op med førerholdet Liverpool og titelbejlerne Manchester City.

»Forsinkelser på deres nye stadion blev set som en afsporing af Tottenhams sæson. I stedet kan det nu blive en fordel i jagten på LIverpool. Da deres nye stadion ikke var klar i starten af sæsonen, spillede de på udebane i seks af de første ni kampe. Derfor venter der dem nu hjemmebanefordel i fem af de næste syv kampe. Udekampen er mod bundholdene Cardiff og Fulham,« skriver den tidligere Arsenal-forsvarer.

Tottenham har på andenpladsen seks point op til brandvarme Liverpool, men Keown mener, at der ligger 21 point klar til Tottenham i den række kampe, der venter. Og så vil holdet for alvor være med i guldkapløbet.

Manager Mauricio Pochettino og Eriksen og Kane. Foto: CARL RECINE Vis mere Manager Mauricio Pochettino og Eriksen og Kane. Foto: CARL RECINE

Derudover vil det give Tottenham, som også er med i Champions League-1/8-finalerne, endnu et boost, når de rykker på deres nye imponerende stadion i London, som ventes at ske, inden sæsonen er omme, men Martin Kewon:

»Holdet ser formidabelt ud, og det nye stadion vil give dem endnu et skud energi. Det kan være det rygstød, de skal bruge for at vinde titlen.«

Spurs’ kommende PL-kampe Tottenham-Wolves

Cardiff-Tottenham

Tottenham-ManUnited

Fulham-Tottenham

Tottenham-Watford

Tottenham-Newcastle

Tottenham-Leicester

Keown roser ud over Eriksen også danskerens holdkammerat Son Heung-min, som virkelig har fundet målformen i de seneste uger, mens manager Pochettino også råder over topscorer Harry Kane og supertalentet Dele Alli, som begge er flyvende for tiden.

Tottenhams næste opgave er hjemme mod Wolverhampton. Se deres kommende program i Premier League i boksen herover.