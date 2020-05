Der kan måske laves en gradvis genåbning af tribunerne i den engelske Premier League, siger ligaens direktør.

Tilskuerne kan måske vende tilbage på tribunerne i Premier League fra begyndelsen af næste sæson.

Premier League-direktør Richard Masters vurderer, at det er muligt at lave en gradvis genåbning for tilskuerne.

Publikum vil dog være forment adgang, når den igangværende sæson genstartes 17. juni efter mere end tre måneders pause som følge af coronakrisen.

- Ingen ved, hvornår vi kan komme videre fra modellen med lukkede døre, og det er vigtigt, at vi har de rette planer på plads.

- Men der er optimisme hos Premier League og blandt klubberne omkring, at vi vil se tilskuerne på stadion i næste sæson, og det kan måske ske i faser, siger Richard Masters til Sky Sports.

- Det vil forhåbentlig giver et moralsk boost, og det er det, som vi arbejder henimod, siger han.

Direktøren mener ikke, at Premier League er sig selv igen, før tilskuerne er tilbage på tribunerne.

Richard Masters fortæller samtidig, at transfervinduet vil gå i gang, når sæsonen er færdigspillet. Det er dog uvist, hvor lang tid klubberne får til at købe og sælge.

- Der skal laves en vurdering, og jeg tror, at det sker inden for de næste par uger.

- Transfervinduet åbner efter sæsonen, og det er lige nu et spørgsmål om, hvor lang tid, at det skal være åbent, siger han.

Liverpool topper Premier League suverænt med en afstand på 25 point til Manchester City med ni spillerunder tilbage.

England har været hårdt ramt af coronapandemien. Mere end 38.000 coronasmittede personer i Storbritannien, der også omfatter Skotland og Wales, har mistet livet.

