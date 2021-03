Burnley hentede tre vigtige point i weekenden, da de besejrede Everton med 2-1 på udebane i Premier League.

Holdets træner, Sean Dyche, dedikerede efterfølgende sejren til et nært familiemedlem, som er gået bort alt for tidligt.

»Jeg nævner ikke disse ting specielt tit, men min kone måtte begrave sin bror i onsdags. Han blev kun 46 år, og det var en hård dag for os alle.«

Det skriver det engelske medie Sky Sports.

49-årige Sean Dyche fortalte først sine spillere om tragedien, efter de tre point var sikret mod Everton.

»Jeg spillede hans sang inden kampen, men jeg fortalte ikke drengene hvorfor. Det gjorde jeg først bagefter,« siger han og fortsætter:

»Det er et lille personligt moment, men det er vigtigt for min familie og mig at huske på.«

Den afdøde mand hed Mark Horbatowski, og Sean Dyche mener, det var på sin plads at ære ham efter de tre point lørdag aften.

Sejren var ekstremt vigtig for Bunley. Holdet er nemlig kommet med i nedrykningskampen, men de tre point betyder, at der nu er et hul på syv point.

Sky Sports skriver ikke, hvorfor Mark Horbatowski døde i en alder af bare 46 år.