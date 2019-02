'Jeg tror, vi har gjort ham stolt.'

Lørdag var en speciel dag for Premier League-klubben Cardiff. De spillede deres første hjemmekamp, siden deres nyindkøbte spiller, Emiliano Sala, forsvandt over den engelske kanal i et privatfly.

Cardiff besejrede Bournemouth 2-0, men det var ikke sejren, der gjorde mest indryk på Cardiff-manager Neil Warnock.

Da slutfløjtet lød, kunne Warnock ikke længere holde tårerne tilbage, da han gik rundt på banen og takkede de mange tusind fans for deres opbakning.

Neil Warnock kunne ikke holde tårerne tilbage efter kampen. Foto: REBECCA NADEN

»Jeg var utrolig stolt i dag. Vi var nødt til at vise alle vores støtte til ham (Emiliano Sala, red.). Jeg tror, vi har gjort ham stolt,« fortalte Neil Warnock til BBC efter opgøret.

»Jeg var meget følelsesladet. Jeg var okay, lige indtil det sidste fløjt lød, og jeg gik ud på banen,« tilføjede Warnock, der efter kampen kunne ses gå rundt på banen med våde øjne, mens han klappede ud mod fansene.

Før og under opgøret var der arranget en række hyldester til ære for Emiliano Sala.

Cardiff-spillerne varmede op i specielle trøjer med et billede af Sala på brystet, ligesom at alle Cardiff-spillerne havde et lille emblem med hans navn siddende på deres kamptrøjer.

Her ses Neil Etheridge fra Cardiff City bære den specielle trøje med et billede af Emiliano Sala. Foto: REBECCA NADEN

Efter Salas tragiske ulykke, overvejede Neil Warnock sågar at stoppe sin karriere.

Emiliano Sala var på vej til sin nye klub Cardiff fra Nantes, da han og en pilot forsvandt ombord på et lille privatfly.

Der er blevet søgt efter Sala og piloten siden, først af de officelle myndigheder og siden af en privat efterforskningsenhed.

I slutningen af januar dukkede to sædepuder op, der formodes at stamme fra det forsvundne fly, hvilket betragtes som at tegn på, at både Sala og piloten er omkommet.