Liverpool mangler blot to sejre for at blive mester, hvilket vil være første gang i 30 år.

Den bedste engelske fodboldrække, Premier League, støtter idéen om en trofæceremoni for Liverpool, hvis holdet vinder mesterskabet.

Jürgen Klopps mandskab fører med 25 point ned til Manchester City på andenpladsen og mangler blot to sejre for at kunne kalde sig mester for første gang i 30 år.

Premier League blev sat på pause i midten af marts grundet coronakrisen.

Ligaens direktør, Richard Masters, siger til Sky Sports, at han vil bakke op om planer for en trofæceremoni, hvis der ikke er en sundhedsfare.

- Hvis det er muligt, så ja, vi vil gerne have en trofæceremoni.

- Vi vil gerne give spillerne og klubpersonalet det øjeblik, de har kæmpet så hårdt for, hvis det sker, siger Richard Masters til Sky Sports.

Mandag stemte Premier League-klubberne for at genoptage spillertræning i små grupper fra på tirsdag, skriver Sky Sports.

Alle 20 klubber ønsker at genoptage sæsonen, når det ikke længere er sundhedsskadeligt.

I Tyskland er fodboldsæsonen skudt i gang igen. Det blev den i weekenden, hvor spillerne spillede for tomme tribuner.

/ritzau/