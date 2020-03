Mange fodboldfans fik sig et godt grin, da de lørdag så Premier League.

Ingen af spillerne måtte nemlig inden opgøret give hinanden hånden og ønske god kamp, som ellers er en fast tradition. Det skyldes frygten for coronavirus og derfor gik spillerne i stedet forbi hinanden uden hånden fremme.

Det var der fans, der fandt aldeles morsomt. Det skriver Daily Mail.

'Det her 'ingen håndtryk-ting' er fuldstændig latterligt,' skriver en bruger eksempelvis.

'Havde helt glemt, at de forbyder håndtryk. Det så underligt ud,' skriver en anden.

'At det sædvanlige håndtryk ikke skete, var det sjoveste jeg nogensinde har set.'

Bedre blev det ikke af, at det tilsyneladende kun var før kampene, at det forbud gjaldt. Se bare, hvordan spillerne ignorerede det i videoen øverst i artiklen.

For i opgøret mellem Liverpool og Bournemouth og i kampen mellem Arsenal og West Ham virkede ingen af spillerne synderligt bekymret for at blive smittet med den sygdom, der lige nu hærger i hele verden.

De to managere Jürgen Klopp og Eddie Howe gav eksempelvis hinanden et kæmpe kram, mens Sadio Mané og Mohamed Salah da også gav hinanden en 'high-five' efter en scoring.

Og efter kampen mellem Arsenal og West Ham havde alle spillernes da også glemt alt om de forbudte håndtryk, som blev delt ud til højre og venstre.

Håndtryk eller ej, så vandt Liverpool deres opgør mod Bournemouth 2-1, mens Arsenal også fik det tre point mod West Ham med en sejr på 1-0.