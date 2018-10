Premier League-stjernen Ross Barkley, som i januar skiftede fra Everton til Chelsea, har markeret det nye kapitel i sin karriere med at hviske tatoverings-tavlen ren.

Billeder af Ross Barkley viser, at den engelske landsholdsspiller har fået fjernet en stor tatovering, som ellers har fyldt hele hans venstre arm.

»Jeg fik dem i en ung alder, og nogen gange gør man dumme ting, hvor man ikke tænker sig om,« siger den 24-årige midtbaneprofil, som i weekenden blev helten for Chelsea, da han i overtiden udlignede til 2-2 mod Manchester United.

En markant detalje i den store tatovering, som nu er fjernet på Barkleys venstre arm, er datoen for hans Premier League-debut for barndomsklubben Everton: Den 30. august 2011, som var skrevet med romertalt på underarmen.

Ross Barkley med venstre arm helt renset for tatoveringer. Foto: BEN STANSALL Vis mere Ross Barkley med venstre arm helt renset for tatoveringer. Foto: BEN STANSALL

»Min første tatovering fik jeg, da jeg var 14 år. Jeg var ung. Men jeg var en stor dreng, så de spurgte ikke til min alder. Jeg begyndte at få dem fjernet for et par år siden. Jeg vil ikke afvise, at jeg skal have en mere - måske når jeg får børn, vil jeg have noget, der passer til det,« siger Barkley til The Times (ifølge Daily Mail).

Barkley har i store dele af sin karriere i Everton spillet med lange ærmer under spillertrøjen. Det har således været svært at finde billeder af tatoveringen. Kun et enkelt kun findes frem hos B.T Sports billedbureau.

Men i denne sæson i Chelsea-trøjen har den kraftfulde midtbanespiller spillet flere gange optrådt kun iført korte ærmer – senest i United-braget på Stamford Bridge i lørdags.

Barkley har i de seneste uger spillet stærkt for Chelsea, og er her i efteråret igen blevet udtaget til det engelske landshold for første gang siden 2016. I alt har han spillet 24 landskampe.

Ross Barkley scorede mod Manchester United i weekenden. Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS Vis mere Ross Barkley scorede mod Manchester United i weekenden. Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS

Ross Barkley flasher ved en sjælden lejlighed sin tatovering i 2013. Foto: Mike Ehrmann Vis mere Ross Barkley flasher ved en sjælden lejlighed sin tatovering i 2013. Foto: Mike Ehrmann

Barkley i Everton-tiden med lange ærmer. Foto: Carl Recine Vis mere Barkley i Everton-tiden med lange ærmer. Foto: Carl Recine