Hurtige biler, dyrt tøj og dejlige damer.

Premier Leagues svimlende rige fodboldstjerner forbindes ofte med en luksuriøs og hurtig livsstil uden for banen.

Men det kan man ikke lige frem klandre Kai Havertz for at have.

Hos den tyske Chelsea-profil er det en helt anden, meget brændende og noget overraskende fritidsinteresse, der fylder: Æsler!

Chelsea's German midfielder Kai Havertz attends a team training session at Chelsea's Cobham training facility in Stoke D'Abernon, southwest of London on February 14, 2023 on the eve of their UEFA Champions League round of 16 football match against Borussia Dortmund. (Photo by Glyn KIRK / AFP) Foto: GLYN KIRK Vis mere Chelsea's German midfielder Kai Havertz attends a team training session at Chelsea's Cobham training facility in Stoke D'Abernon, southwest of London on February 14, 2023 on the eve of their UEFA Champions League round of 16 football match against Borussia Dortmund. (Photo by Glyn KIRK / AFP) Foto: GLYN KIRK

»Det er et meget roligt dyr, og måske ser jeg mig selv i dem, fordi jeg også er rolig. De chiller hele dagen, gør ikke så meget og vil bare leve livet,« siger den 23-årige tyske landsholdsstjerne i et stort interview med The Guardian, hvor han ærligt fortæller videre om sin store passion for æsler:

»Jeg har altid elsket dem, og når jeg har tabt, er jeg taget til reservatet. Du ser på dyrene og ser noget menneskeligt i dem. Det var en form for restitution, et sted jeg følte fred.«

Interessen for dyr og æsler i særdeleshed stammer fra barndommen, hvor Kai Havertz' forældre forærede det unge fodboldtalent et kæleæsel.

»Nogle af mine holdkammerater kalder mig æsel. Det er ikke på grund af mit spil. Fra dag ét har jeg følt en speciel relation til æsler,« siger den tidligere Champions League med Chelsea, som nu er gået all-in på kærlighed til det firbenede dyr, og har etableret en velgørenhedsfond med dyrevelfærd i fokus.