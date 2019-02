Den engelske fodboldstjerne Nathaniel Clyne tog ikke Bournemouths 0-3-nederlag til hans eks-klub Liverpool tungere, end at han efterfølgende tog sig en ordentlig drukferie i det sydspanske ferieparadis Marbella.

Og den tidligere engelske landsholdsspiller var langt fra alene.

Med sig havde han blandt inviteret hele otte (!) kvinder. Det skriver news.com.

Blandt de otte kvinder skulle der angiveligt have været en 16-årig og en 17-årig.

Mediet skriver, at den 27-årige forsvarsspiller havde lejet luksusvilla, hvor der i løbet af weekenden var sprut og 'hippy crack' (lattergas) i lange baner.

Foto: DAVID KLEIN Vis mere Foto: DAVID KLEIN

Og Nathaniel Clyne betalte hele gildet.

Ifølge The Sun betalte fodboldstjernen blandt andet 5.496 pund (omkring 50.000 kroner) per dag for at leje villaen i ferieparadiset, og han skulle have brugt tusindvis af pund på mad og drikke.

Nathaniel Clyne skulle på weekendturen angiveligt især have hygget sig med Instagram-baben Estelle Morain, der også har postet flere billeder fra Marbella-turen.

Vis dette opslag på Instagram caution : slippery when wet bikini set : @kulanikinis #marbs Et opslag delt af E$$TELLE | LDN (@estellemorain) den 14. Feb, 2019 kl. 7.21 PST

Vis dette opslag på Instagram Drip t00 hard @marsthelabel Et opslag delt af E$$TELLE | LDN (@estellemorain) den 11. Feb, 2019 kl. 10.38 PST

»Efter at han havde tilbage den første nat med en af de andre piger, vendte han sin opmærksomhed mod hende (Estelle Morain, red.),« fortæller en kilde til The Sun.

»Herefter var de uadskillelige.«

Nathianiel Clyne skiftede i vinterens transfervindue til Bournemouth på en lejeaftale fra Liverpool, hvor han efter en række skader havde svært ved at spille sig på holdet.

Højrebacken står noteret for 14 kampe for det engelske landshold.