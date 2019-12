Et julemirakel. Det har det nok været, da West Ham-stjernen Michail Antonio ikke fik en eneste skramme, da han 1. juledag torpederede ind i en stor murstensskraldespand i sin Lamborghini Huracan .

»Jeg hørte et stort brag, og hele huset rystede.«

Det siger Youtube-bloggeren Kia Rosina - en af dem, der bor i det hus, hvor ulykken fandt sted, til mediet The Athletic.

»Der lå mursten overalt, og vi troede, at føreren var kommet slemt til skade, fordi bilen var helt smadret,« fortæller 20-årige Kia Rosina.

Extraordinary moment West Ham star Michail Antonio climbs out of his £210k Lamborghini after crashing it into a south London front garden on Christmas Day while dressed as a SNOWMAN



https://t.co/VMmk05K1Pk via @MailSport pic.twitter.com/KyReseqvjw — Vicky (@2tweetaboutit) December 27, 2019

Men det var altså ikke tilfældet. I stedet kravlede Michail Antonio ud af vinduet af den 1,8 millioner kroner dyre bil.

Det gjorde han bizart nok klædt ud som snemand.

»Jeg lagde min arm omkring ham (Antonio, red.), fordi jeg var bekymret. Jeg ringede til politiet, ambulance og brandvæsen, fordi min største bekymring var, at der var benzin, og alle skulle komme ud af huset, fordi der kom en masse røg fra hans bil. Så jeg var bange for det værste, 'Hvad nu hvis bilen eksploderer?',« fortalte Kia Rosinas mor til mediet.

Tidligere samme dag havde Michail Antonio slået et billede op på Instagram, hvor han var iført kostumet efter, at han havde trænet med sine holdkammerater tidligere på dagen. Han lagde også en video op, hvor han sang 'Walking in the Air' fra den populære julefilm 'The Snowman' fra 1982.

Vis dette opslag på Instagram ‪Michail AnSnownio Man! Merry Christmas everyone Et opslag delt af Michail Antonio (@antonio_michail) den 25. Dec, 2019 kl. 3.48 PST

Ifølge folk, der repræsenterer Antonio, dækker fodboldspilleren, der angiveligt tjener omkring 600.000 kroner om ugen, alle omkostninger i forbindelse med skaderne, som han har forårsaget på huset.

Episoden skete i området Balham i det sydlige London, da den 29-årige stjerne angiveligt var på vej til West Hams hotel før kampen mod Crystal Palace på Selhurst Park.

En kamp, hvor Michail Antonio startede på banen og spillede 90 minutter under 24 timer efter sit biluheld. Han lavede også en assist for Robert Snodgrass ved West Hams eneste mål. Det var dog ikke nok for holdet, da Crystal Palace vandt med 2-1.

Der var også en passager i bilen, men heller ikke denne person kom noget til. Der vil ikke blive ført en politisag, da der ikke var nogen tilskadekomne, og da Antonio dækker alle omkostningerne. Det skriver det lokale politi.