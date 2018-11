Det engelske fodboldforbund, FA, åbnede tidligere på ugen en sag mod Liverpool-spilleren Daniel Sturridge. En sag, der omhandler ulovlig betting.

BBC kunne blandt andre meddele, at der var tale om, at Daniel Sturridge skulle have brudt en regel, der omhandler at videregive information angående fodbold, som ikke er tilgængeligt for offentligheden.

I den forbindelse udtalte en talsmand fra Liverpool til det engelske medie, at Sturridge har samarbejdet med FA omkring sagen, og at Liverpool-spilleren kategorisk har afholdt sig fra alle former for gambling omkring fodbold.

Nu mener The Sun dog at have fundet ud af, hvad sagen mere konkret drejer sig om.

Foto: PETER POWELL Vis mere Foto: PETER POWELL

Ifølge det engelske medie er der tale om, at Sturridge har videregivet information omkring sin egen fodboldfremtid til sin fætter.

Helt præcist har fætteren den 17. januar i år spillet voldsomme 10.000 pund (83.000 kroner i dagens kurs, red.) på, at Daniel Sturridge efter transfervinduet i januar kunne kalde sig Inter-spiller.

Tilbage i januar florerede rygter om netop denne transfer, og derfor var oddset ikke enormt, men fætteren kunne have set en profit på 17.000 pund (142.000 kroner), såfremt spillet var gået hjem.

FA har tidligere selv bekræftet, at der er tale om en situation angående Daniel Sturridge, der fandt sted i januar 2018.

Foto: Andrew Yates Vis mere Foto: Andrew Yates

Transferen endte som bekendt ikke med at ske, og Daniel Sturridge endte i stedet på et lejeophold hos West Bromwich Albion, der efter forårssæsonen rykkede ned fra Premier League.

The Telegraph har tidligere afsløret, at der var tale om, at det var en anden person end Daniel Sturridge, der havde foretaget selve spillet. De beskrev personen som en mand, der kommer fra en 'beskeden' tilværelse.

I FAs oprindelige offentliggørelse af sigtelsen af Daniel Sturridge fremgik det, at han også selv skulle have spillet på et fodboldvæddemål og dermed brudt reglerne. Det afviser han selv.

Sturridge har ellers efterhånden fået skudt lidt gang i sin Liverpool-karriere igen efter at være skubbet ud i kulden. Han har lavet to mål i syv Premier League-kampe i denne sæson.