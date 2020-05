Premier League-spilleren Troy Deeney åbnede munden og sagde fra, da de engelske klubber tidligere i maj blev enige om at vende tilbage til træningen.

Og det har fået personlige konsekvenser for ham.

Watford-anføreren har nemlig modtaget hadefulde kommentarer både online og i den virkelige verden efter sine udtalelser om, at han ikke ville vende tilbage til træning.

»Jeg så kommentarer, der omhandlede min søn. Folk, der sagde, 'jeg håber, din søn får corona',« fortæller han til CNN Sport.

Troy Deeney vender nu tilbage til træningen i sin klub, Watford, efter han tidligere har nægtet på grund af sin søn. Foto: PHIL NOBLE Vis mere Troy Deeney vender nu tilbage til træningen i sin klub, Watford, efter han tidligere har nægtet på grund af sin søn. Foto: PHIL NOBLE

Den primære grund til, at Troy Deeney ikke ville vende tilbage til træningen i sin klub, var netop på grund af sønnen.

»Min søn er fem måneder gammel og har haft åndedrætsbesvær. Jeg vil ikke udsætte ham for fare,« lød det fra Deeney, da han i første omgang udtalte, at han ikke ville vende tilbage til træningen på daværende tidspunkt.

Og det rammer den 31-årige fodboldspiller, at det ikke er muligt at sige sin mening højt uden at blive svinet til.

»I en tid, hvor alt handler om mentalt helbred, og alle siger 'sig det højt, sig det højt'. Danny Rose sagde det højt, og jeg sagde det højt, og vi bliver bare hamret ned for det,« siger Deeney, der her refererer til Danny Roses kritik af Premier Leagues 'Projekt genstart' og kaldte det en 'joke'.

Nu har Troy Deeney imidlertid sagt ja til at vende tilbage til træningen efter flere samtaler med professor Jonathan Van-Tam, der er den britiske regerings medicinske vicechef.

Watford er et af de hold, der i forbindelse med massetests har opdaget flere folk på og omkring holdet, der er testet positive for corona.

Der resterer 92 kampe i ligaen, hvor Liverpool blot er to sejre fra at sikre sig det første mesterskab i 30 år.

Deeney og Watford ligger fjerdesidst og holder sig over nedrykningsstregen i kraft af en bedre målscore end Bournemouth. Det ligger endnu ikke fast, hvornår Premier League genstartes.