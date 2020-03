Ups. Aston Villas anfører, Jack Grealish, har dummet sig gevaldigt.

Lørdag gik han på Twitter med en video, hvor han prædikede, at det er yderst vigtigt at tage myndighedernes tiltag om at holde sig indendøre alvorligt, og allerede under et døgn senere kunne han ikke engang selv overholde det.

Premier League-stjernen kørte således galt søndag i sin bil på vej over til en ven, og nu er han så på Twitter igen med en flov omgang undskyldning.

Lad os i første omgang se på, hvad han sagde lørdag i sin video, der er blevet set af over 385.000 personer:

Grealish kørte galt. Foto: MATTHEW CHILDS

»For at hjælpe med at redde liv må du blive hjemme. Forlad kun dit hus for at købe mad, medicin eller dyrke motion. Og husk altid at holde to meters afstand. Det er vigtigt. Bliv hjemme. Red liv.«

Dagen efter lyder det så:

»Jeg vil blot lave en hurtig videobesked for at fortælle, hvor dybt flov jeg er over denne weekend. Jeg ved, det er en svær tid i øjeblikket, fordi vi er lukkede inde så meget, og jeg fik et opkald fra en ven, som ville høre, om jeg ikke kom forbi.«

»Det gjorde jeg, så dumt som det end lyder, og jeg ønsker ikke, at andre laver samme fejl,« fortæller han, inden han igen kommer med samme opfordring som i lørdagens video.

pic.twitter.com/XxoEt4yZNj — Jack Grealish (@JackGrealish) March 30, 2020

»Folk bør blive hjemme og følge reglerne og anbefalingerne, som vi er blevet bedt om. Det ved jeg, at jeg fremover kommer til med sikkerhed. Jeg håber, at alle vil acceptere min undskyldning,« siger han i den næste video, der er set af knap en million personer.

En undskyldning er dog ikke nok for hans klub, der fortæller, at den vil handle på sagen og give sin anfører en bøde, og pengene bliver doneret til et lokalt hospital.

»Aston Villa er dybt skuffet over, at en af vores spillere har ignoreret regeringens påbud om at blive hjemme under coronavirus-krisen.«

»Holdkaptajn Jack Grealish har accepteret, at hans beslutning om at forlade sit hjem var forkert og dybt unødvendig. Klubben bekræfter, at Grealish får en økonomisk straf, og at beløbet vil blive doneret til et lokalt hospital,« skriver klubben på sin hjemmeside.