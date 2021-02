Newcastle-spilleren Joelinton er kommet i fedtefadet på grund af et frisørbesøg under den omfattende engelske corona-nedlukning.

Den brasilianske angriber var således lidt for hurtigt ude, da han på Instagram sendte et billede ud, hvor han sad hos frisøren.

Selvom Joelinton senere slettede sit billede, var det for sent, og nu venter der ham formentlig en straf for at have ignoreret de stramme restriktioner i England.

Det bekræfter Newcastle over for engelske medier, blandt andre Daily Mirror.

»Vi er skuffede over billedet af Joelinton. Der er klare corona-regler, og klubben vil fortsat guide og lære spillerne om deres ansvar. Klubben behandler sagen på en passende måde,« lyder dommen fra en talsmand hos Newcastle.

Joelinton kom til Newcastle fra tyske Hoffenheim i 2019 for et større millionbeløb, men har med syv mål i 66 kampe ikke for alvor slået igennem i Premier League.

England er hårdt ramt af coronavirus og har rundet mere end 100.000 coronarelaterede dødsfald, hvilket er flest for et land i Europa.

Derfor bliver der set med stor alvor på, når personer bevidst ikke overholder restriktionerne.