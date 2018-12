Vis dette opslag på Instagram

Good morning I just want to say , I am not normally the person to talk a lot but when I think I need my point to heard I will speak up. Regarding what was said at the Chelsea game as you can see by my reaction I just had to laugh because I don’t expect no better. For example you have two young players starting out there careers both play for the same team, both have done the right thing. Which is buy a new house for there mothers who have put in a lot of time and love into helping them get where they are, but look how the news papers get there message across for the young black player and then for the young white payer. I think this in unacceptable both innocent have not done a thing wrong but just by the way it has been worded. This young black kid is looked at in a bad light. Which helps fuel racism an aggressive behaviour, so for all the news papers that don’t understand why people are racist in this day and age all i have to say is have a second thought about fair publicity an give all players an equal chance.

Et opslag delt af Raheem Sterling x

Omvendt bliver den 18-årige Phil Foden, ligeledes fra Manhcester City, rost i flotte vendinger for på samme måde at have købt et hus til sin familie for samme beløb. Han har nemlig 'investeret i sin fremtid', står det i artiklen.

»Se, hvordan avisen portrætterer den unge, sorte spiller og den unge, hvide spiller. Det er dybt uacceptabel. De er begge uskyldige, og har ikke gjort noget forkert. Men alene ordlyden er med til at fremstille den sorte dreng i et dårligt lys. Det er brænde på det racistiske bål og giver en aggresiv adfærd,« lyder det for Raheem Sterling.

Flere prominente britiske peronligheder har også blandet sig i sagen. Blandt andet Times Sports fodboldkommentator Henry Winter, der kalder det et stort øjeblik for fodbold og Sterlings opråb for et 'wake-up call'.

This is a big moment for the media and for football. It's a wake-up call. People have to listen to Raheem Sterling on the negative depicting of young black players in parts of the media and the knock-on effects. — Henry Winter (@henrywinter) 9. december 2018

Det fik Piers Morgan til tasterne - han ville høre, om Henry Winter reelt mener, at aviserne har behandlet Raheem Sterling uretfærdigt, fordi han er sort - underforstået, at det ikke er fordi, han selv har været skyld i dækningen af ham.

Henry, do you honestly believe newspapers have unfairly targeted Sterling because he's black? https://t.co/Oe2AijjVnx — Piers Morgan (@piersmorgan) 9. december 2018

Selv slutter Raheem Sterling sit opslag på følgende måde:

»Til alle de aviser, der ikke kan forstå, at der findes racister i vores samfund, vil jeg bare sige; tænk en ekstra gang over fair behandling i medierne og giv alle spillere den samme chance,« lyder det.

Raheem Sterling var senest i vælten, da han tilbage i maj viste en tatovering af et gevær på sit ben. Det vakte stor harme i England, og Sterling måtte senere forklare, at det var en hyldest til sin far, der blev skudt, da Sterling selv var to år gammel.

Ligesom han i går modtog racistiske tilråb i kampen mod Chelsea, blev han sidste år overfaldet få timer inden en kamp mod Tottenham. Dengang var det også racisme, der var skyld i overfaldet på Manchester Citys guldfugl.