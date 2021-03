Wilfried Zaha er den første spiller i Premier League, som ikke knæler inden en kamp, siden det blev indført.

Det blev klart lørdag eftermiddag, da han blev stående oprejst, mens de resterende 21 spillere gik på knæ før kampen mellem Crystal Palace og West Bromwich.

Crystal Palace-stjernen har tidligere luftet sin mening omkring at knæle. Han mener, det har mistet sin betydning og nu bare er blevet en rutine, som spillerne skal gøre.

28-årige Wilfried Zaha.

28-årige Zaha har sagt i en udtalelse på sociale medier, at han vil fortsætte med at gå forrest i kampen mod racisme, selv om han ikke valgte at knæle lørdag eftermiddag.

At knæle har været en fast del af Premier League-kampene, siden ligaen blev startet op igen efter en coronapause sidste sommer. Det blev eksempelvis indført på baggrund af George Floyd-sagen i USA, hvor han døde, fordi en politibetjent pressede sit knæ mod hans hals.

Efan Ekoku, der kommenterede kampen for Sky Sports, bakkede op om stjernens beslutning.

»Det er helt sikkert hans egen beslutning. Jeg støtter op omkring, at han har sagt sin mening om det i de seneste uger. Jeg står 100 procent bag ham,« lød det helt præcist.

Wilfried Zaha har i de seneste uger sagt, at han vil støtte kampen mod racisme på sin egen måde. Han vil ikke gøre det, fordi folk synes, han skal. Det har Crystal Palace-spilleren blandt andet sagt i en podcast.