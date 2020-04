En hed fest med letpåklædte damer midt i corona-krisen = kæmpe non-go.

Derfor kan det få alvorlige følger for Everton-angriberen Moise Kean, at han tilsyneladende har været vært for et vildt selskab i sin lejlighed, mens corona-krisen raser i England og i store dele af resten af verden.

Premier Legaue-klubben har meldt ud, at den finder hans opførsel for skændelig og overvejer at straffe angriberen.

Avisen The MIrror har set billeder fra en privat Snapchat-gruppe, hvor den 20-årige italienske landsholdsspiller fester i sin lejlighed, hvilket er et brud på regeringens og Evertons regler under corona-pandemien.

Soccer Football - Premier League - Everton v Newcastle United - Goodison Park, Liverpool, Britain - January 21, 2020 Everton's Moise Kean celebrates scoring their first goal REUTERS/Phil Noble EDITORIAL USE ONLY.No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or "live" services. Online in-match use limited to 75 images, no video emulation.No use in betting, games or single club/league/player publications. Please contact your account representative for further details. Foto: PHIL NOBLE Vis mere Soccer Football - Premier League - Everton v Newcastle United - Goodison Park, Liverpool, Britain - January 21, 2020 Everton's Moise Kean celebrates scoring their first goal REUTERS/Phil Noble EDITORIAL USE ONLY.No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or "live" services. Online in-match use limited to 75 images, no video emulation.No use in betting, games or single club/league/player publications. Please contact your account representative for further details. Foto: PHIL NOBLE

Ifølge The Mirror var der flere kvindelige gæster, som lavede lap-dance og 'anden opførsel med seksuelle undertoner'. En kilde skulle til avisen beskrive festen som 'det vilde vesten'.

»Everton har på det kraftigste udtrykt sin skuffelse over spilleren og gjort det klart, at den slags handlinger er fuldstændig uacceptable,« lyder det i en udtalelse fra klubben.

Foruden den forbudte fest har den flamboyante Moise Kean også på det seneste lagt videoer af sig selv og venner op på de sociale medier i privatfly og i andre muntre sammenhænge.

Stortalentet, som har to scoringer i tre landskampe for Italien på cv'et, skiftede lidt overraskende fra Juventus til Everton i august. Men han har haft svært ved at leve op til sit store talent og prisskilt, og rygtes på vej væk fra klubben.