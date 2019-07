Godt nyt!

Ved et indbrud i sit hjem i Los Angeles mandag aften lokal tid fik fodboldspiller Daniel Sturridge stjålet sin elskede hund, der går under navnet Lucky Lucci.

'Nogen er brudt ind i huset i L.A. og tog min hund fra huset. Hør, hvis nogen ved, hvem der brød ind, jeg betaler jer hvad som helst. Dybt seriøst,' fortalte Daniel Sturridge blandt andet i en Instagram-video umiddelbart efter indbruddet.

Nu er den tidligere Liverpool-stjerne Daniel Sturridge blevet genfornet med sin ven. Det skriver ABC News.

Vis dette opslag på Instagram Somebody stole my dog. I’ll pay anything. I want him back. Et opslag delt af Daniel Sturridge - Dstudge (@danielsturridge) den 9. Jul, 2019 kl. 1.38 PDT

Daniel Sturridge søgte straks hjælp via de sociale medier, hvor han i en lang række opslag efterlyste hunden med billeder og videoer og ikke mindst udlovede en stor sum penge for at få hunden hjem igen.

'20-30.000. Uanset hvad de betaler, så betaler jeg mere. Please, bring min hund hjem,' skrev han blandt i et opslag til en af videoerne, som han lagde op sin Instagram-profil.

Hunden Lucky Lucci, der er en pomeranian, har også sin egen Instagram-profil.

Daniel Sturridge fik også stjålet flere andre værdigenstande ved indbruddet, men det var Lucky Lucci, der betød allermest for ham at få hjem igen.

Daniel Sturridge kom til Liverpool fra Chelsea i 2013.

Han har også været udlejet til West Bromwich, og 1. juli udløb hans kontrakt med Liverpool.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Daniel Sturridge - Dstudge (@danielsturridge) den 9. Jul, 2019 kl. 2.52 PDT