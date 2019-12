Han har været tavs i mere end tre år, men nu tager den tidligere landsholdsangriber Andy Carroll bladet fra munden.

Newcastle-stjernen er klar til at fortælle, hvad der skete, da to bevæbnede personer på motorcykler forsøgte at røve ham i november 2016.

Overfor Daily Mail forklarer Carroll, at det hele begynder, da han er på vej hjem fra træning i West Ham, som han spiller for på det tidspunkt.

Pludselig kører en motorcykel op på siden af ham, og føreren af motorcyklen begynder at tale til Carroll, som i første omgang tror, at han kender vedkommende.

Men da manden gestikulerer, at han trækker et våben og siger, han vil have fodboldspillerens ur, indser Andy Carroll, at noget er helt galt.

Derefter begynder et hæsblæsende drama, hvor Andy Carroll tager flugten i sin Jeep – skarpt forfulgt af to røvere på motorcykler.

»Man frygter for sit liv. Det var 25 minutter, hvor jeg blev jagtet af to personer på motorcykler, som trak våben. Jeg var næsten hjemme, så jeg vendte rundt og begyndte at køre tilbage mod West Hams træningsanlæg,« forklarer Andy Carroll til Daily Mail og fortsætter:

»Jeg ramte andre biler, kørte over for rødt lys og kørte over i den forkerte side af vejen.«

Foto: MOLLY DARLINGTON Vis mere Foto: MOLLY DARLINGTON

»Jeg kørte ned ad en dobbeltsporet vej og kunne ikke komme tilbage i den rigtige side på grund af gelænderne.«

»Jeg kom til en bakke og havde ingen anelse om, hvad der var på den anden side. Det er skræmmende. Jeg undveg biler og lastbiler, der kom mod mig hele tiden. Og hele tiden er de her motorcykler stadig efter mig. Heldigvis kom jeg tilbage til træningsbanen,« forklarer Andy Carroll, som altså kom i sikkerhed på West Hams træningsanlæg.

En mand endte med at blive idømt 11 års fængsel for røveriforsøget, men Andy Carroll forklarer, at utrygheden stadig kan snige sig ind på ham og hans familie i dag.

»Min familie var bekymret. Overvåger de dig? Var det en engangs-forestilling? Vil de gå målrettet mod huset, når Billi (Andy Carrolls forlovede, red.) er hjemme med børnene? Selv i dag, når en motorcykel kører forbi, s***** jeg i bukserne for at være ærlig.«

»På grund af børnene, fylder det alt, uanset hvor vi tager hen. Svømning? Panik. Parken? Panik. Zoologisk Have? Panik. ’Hvor er de? Hvad hvis der sker noget?’,« lyder det fra Andy Carroll.

Den høje angriber har klubber som Liverpool, West Ham og Newcastle på cv'et, mens han står noteret for ni kampe og to scoringer for landsholdet.