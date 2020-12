Der er fart på Tottenhams Danny Rose. Lidt for meget fart på måske.

Det mente det engelske politi i hvert fald, da de onsdag morgen anholdt backen efter hasarderet kørsel.

Danny Rose skulle ifølge Sky Sports have kørt mere end almindeligt stærkt og også være kollideret med et autoværn.

Politiet i Northamptonshire nord for London tog Danny Rose med på stationen og løslod ham igen kort efter. De vil ikke selv bekræfte, at der var tale om Danny Rose, men fortæller dog mere om episoden.

»Vi kan bekræfte, at en 30-årig mand blev anholdt mistænkt for farlig kørsel på A45 i Northampton kort efter klokken 04. Den mistænkte bliver lige nu tilbageholdt på politistationen, og derfor ville det være upassende for politiet at kommentere yderligere lige nu,« fortalte en talsmand ifølge Sky Sports.

Dermed ser det ud til, at et helt forfærdeligt år for Danny Rose på fodboldbanen også slutter med en nedtur uden for.

For Danny Rose er i denne sæson blevet frosset helt ud af Tottenham, og han har end ikke fået et trøjenummer.

Han har hverken været med i truppen i Premier League eller Europa League i dette efterår, og i det lange corona-forår var han lejet ud til Newcastle. Men han ligner altså en færdig mand under José Mourinho i Tottenham.