Den mangeårige Premier League-sponsor Barclays skyder cirka 90 millioner kroner ind i den engelske kvindeliga.

Den engelske bank Barclays har i mange år været sponsor for Englands bedste fodboldrække, Premier League.

Fra næste sæson skyder Barclays også et stort millionbeløb ind i landets bedste liga for kvinder - den såkaldte Women's Super League.

BBC skriver, at banken i de kommende tre sæsoner bliver hovedsponsor for ligaen og vil lægge et samlet beløb på mere end ti millioner pund svarende til 87 millioner kroner i ligaen.

Samtidig med det nye titelsponsorat indføres som noget nyt en kontant belønning på godt fire millioner kroner til den engelske mester.

Women's Super League startede op i 2011 som en semiprofessionel liga med otte hold.

I dag er ligaen den eneste turnering i Europa med udelukkende fuldtidsprofessionelle hold. Rækken består i øjeblikket af 11 hold.

Flere danske landsholdsspillere er på lønningslisten i ligaen - blandt andre Katrine Veje og Janni Arnth, der er tilknyttet Arsenal.

/ritzau/