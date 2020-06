Markering før Premier League-genstart skulle sende et stærkt signal, skriver klubber i en fælles erklæring.

Aston Villa og Sheffield United ville sende et stærkt signal til omverdenen, da spillerne før coronagenstarten satte sig med det ene knæ i jorden onsdag aften.

Den ti sekunder lange markering skete i solidaritet med de verdensomspændende protester, der har fulgt, siden amerikaneren George Floyd for nylig døde efter en anholdelse i USA.

Det skriver klubberne i en fælles erklæring.

- I den første Premier League-kamp i Projekt Genstart håber begge klubber, at det at knæle vil sende et stærkt signal om sammenhold og forstærke støttebudskabet fra Premier League-spillere og hele fodboldfamilien, skriver klubberne.

Også under kampen blev bevægelsen Black Lives Matter markeret.

Spillerne fra de to klubber bar trøjer med "Black Lives Matter" i stedet for deres efternavne, som ellers er kutyme i fodboldkampe.

Senere blev markeringerne gentaget i kampen mellem storklubberne Manchester City og Arsenal.

Kampen mellem de to oprykkerklubber endte 0-0. Den blev overskygget af en teknisk fejl, der betød, at Sheffield United ikke fik tilkendt en scoring i slutningen af første halvleg.

På tv-billederne var det ellers tydeligt, at Villa-målmand Ørjan Håskjold Nyland fumlede bolden ind over stregen i eget mål.

Mållinjeteknologileverandøren Hawk-Eye har undskyldt for episoden.

/ritzau/AFP