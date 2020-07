Nej til racisme. Sådan lyder et slogan fra Det Europæiske Fodboldforbund, Uefa. Alligevel lader det til, at beskeden ikke har indfundet sig alle steder.

For inden søndagens kamp mellem Premier League-klubberne Aston Villa og Crystal Palace modtog den ivorianske angriber Wilfried Zaha fra sidstnævnte klub en række racistiske beskeder på Instagram.

'Det her vågnede jeg op til i dag,' skriver angriberen på Twitter, hvor han også har delt screenshots af de ubehagelige beskeder.

'Du har bare ikke at score i morgen, din sorte kusse. Ellers kommer jeg forbi dit hus forklædt som spøgelse,' lyder det i beskederne fra det, der ligner en utilfreds Aston Villa-fan, som også har vedhæftet flere racistisk ladede billeder.

Tidligere har Wilfried Zaha (th.) knælet i kampen mod racisme. Foto: JUSTIN TALLIS Vis mere Tidligere har Wilfried Zaha (th.) knælet i kampen mod racisme. Foto: JUSTIN TALLIS

Blandt andet ses et billede af en gruppe kutteklædte mænd med et brændende kors, der omringer en sortklædt mand, som ligger på knæ med den ene hånd løftet.

Wilfried Zahas klub, Crystal Palace, har efter de ubehagelige beskeder delt et opslag på Twitter, hvor de tager afstand fra beskederne.

'Det er en skændsel og burde ikke finde sted. Vi står bag dig, Wilf (Wilfried Zaha, red.), og alle andre, der må stå model til så forfærdelige krænkelser.'

Wilfried Zaha har inden søndagens kamp scoret fire mål i 34 kampe for Crystal Palace i indeværende Premier League-sæson.