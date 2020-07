Inden søndagens kamp mod Aston Villa blev Crystal Palace-angriberen Wilfried Zaha udsat for racisme på Instagram, hvor en række ubehagelige beskeder blev sendt til ivorianeren.

Nu er gerningsmanden dog allerede blevet fundet. Det viser sig, at der bag Instagram-profilen, som sendte de ubehagelige beskeder, gemmer sig en blot 12-årig dreng.

West Midlands politi har søndag eftermiddag oplyst på Twitter, at de blev gjort opmærksomme på de racistiske beskeder, hvorefter de fandt frem til den 12-årige, der bor lidt uden for Birmingham i West Midlands-området.

'Den 12-årige fra Solihull er i politiets varetægt. Tak til alle, der har gjort os opmærksomme på det. Racisme vil ikke blive tolereret,' lyder det i politiets tweet.

Inden søndagens kamp mod Aston Villa knælede Wilfried Zaha og de øvrige spillere fra begge hold i støtte til Black Lives Matter-bevægelsen. Foto: TIM KEETON Vis mere Inden søndagens kamp mod Aston Villa knælede Wilfried Zaha og de øvrige spillere fra begge hold i støtte til Black Lives Matter-bevægelsen. Foto: TIM KEETON

Anholdelsen kommer efter Crystal Palace-angriberen søndag lagde et opslag på Twitter, hvor han viste en række beskeder frem, som han havde modtaget på sin Instagram-profil.

'Det her vågnede jeg op til i dag,' stod der i Zahas opslag, hvor spilleren også fremviste en række billeder, der viste de ubehagelige beskeder, som der var tikket ind i på hans profil i løbet af natten.

'Du har bare ikke at score i morgen, din sorte kusse. Ellers kommer jeg forbi dit hus forklædt som spøgelse,' lyder det i beskederne, som blandt andet var ledsaget af et billede en gruppe kutteklædte mænd med et brændende kors, der omringer en sortklædt mand, som ligger på knæ med den ene hånd løftet.

Crystal Palace kaldte efterfølgende de ubehagelige beskeder og billeder for en skændsel på Twitter, hvor klubben samtidigt viste sin støtte til den ivorianske angriber.

This is an absolute disgrace and should not be happening.



We stand with you, Wilf, and anyone else who has to suffer such horrific abuse.#CPFC https://t.co/9zXzm21JO5 — Crystal Palace F.C. (@CPFC) July 12, 2020

Wilfried Zaha endte ikke med at score i søndagens opgør mod Aston Villa.

I stedet rendte hjemmeholdet Aston Villa afsted med en sejr på 2-0.