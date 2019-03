Den walisiske landsholdsspiller og Bournemouth-spiller Chris Mepham var næsten parat til at opgive det hele.

I 2008 startede Chris Mepham som 10-årig i den engelske storklub Chelseas ungdomsafdeling. I Chelsea var han i fire år, indtil storklubben løsrev ham fra kontrakten.

Det resulterede i, at Chris Mepham efterfølgende tog til prøvetræning i fodboldklubberne Queen Park Rangers og Watford, men blev begge steder afvist.

Chris Mepham lægger ikke skjul på, at det hele kulminerede i sådan en grad, der var tæt på at koste fodboldkarrieren. Det fortæller Chris Mepham i et interview med Sky Sport forud for Wales' EM-kvalifikationskamp mod Slovakiet, som spilles søndag.

Chris Mepham (tv.) i aktion mod storholdet Manchester City. Foto: GLYN KIRK Vis mere Chris Mepham (tv.) i aktion mod storholdet Manchester City. Foto: GLYN KIRK

»Jeg følte, at min tid i fodboldverdenen var slut, eftersom jeg blev frigivet af Chelsea.«

»At tage til prøvetræning i Queen Park Rangers og Watford for at blive afvist fik mig også til at tvivle på mine egne evner, og hvad jeg i det hele taget ville. På det tidspunkt følte jeg mig ikke selvsikker, når det kom til fodbold. Jeg følte, at jeg spildte tiden, når jeg forsøgte at komme igennem det hele.«

Chris Mepham fortæller videre, at han fik et andet syn på situationen, da han skiftede til klubben Brentford i 2012. Her var han en del af ungdomsafdelingen indtil 2016, hvorefter han blev en del af førsteholdet. I 2019 skiftede han så til Premier League-klubben Bournemouth.

Chris Mepham fik tilmed sin debut på det walisiske landshold i 2018, hvor han har optrådt fem gange.