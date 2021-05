Aston Villa-angriberen Anwar El Ghazi fik dødstrusler efter en brændt chance.

Hadet på sociale medier har været et af de helt store samtaleemner i 2021, og også i Premier League har man haft fokus på fænomenet. Over en weekend fra 30. april til 3. maj gik alle klubber med til at boykotte sociale medier i protest.

El Ghazi er en af dem, der har oplevet det på egen krop, fortæller han til The Athletic.

Det endte med, at han valgte at slette sin konto på Twitter.

Anwar El Ghazi har modtaget dødstrusler. Foto: MICHAEL REGAN Vis mere Anwar El Ghazi har modtaget dødstrusler. Foto: MICHAEL REGAN

Da han brændte en chance mod Everton i kampens døende minutter tilbage i juli, hvilket betød, at nedrykningsfaren kom tættere på for Villa, gik det amok på de sociale medier.

»Sidste sæson, da vi næsten rykkede ud, var der mange spillere, der blev svinet til. Det blev meget personligt, og det fik mig til at være aggressiv,« siger han og fortsætter:

»Det føltes ikke rigtigt. En mening er fin – det kan jeg respektere – men jeg kan give et eksempel på en besked, jeg fik: 'Jeg håber, du dør og aldrig spiller for klubben igen.'«

»Da jeg kiggede på profilen, kunne jeg se, det var fra en sæsonkortholder, og det gjorde mig virkelig sur,« siger El Ghazi.

Men det var først, da han så Netflix-dokumentaren 'The Social Dilemma', at El Gazi valgte at lukke ned for sin Twitter-konto.

Hollænderen er glad for, at der er kommet fokus på problemet.

»Nok er nok, fordi de beskeder, vi får, er ikke normale. Fodboldspillere kan ikke bare klare alt. Du skal vide, at hvis det bliver personligt, så kan vi ikke lide det,« slår han fast.

26-årige El Ghazi har spillet i Villa siden 2019.