Watfords nye brasilianske stortalent Joao Pedro har vakt opsigt på de britiske øer - og det er ikke blot for evnerne på grønsværen.

Den 18-årige tekniker er nemlig i et forhold med den blot 15-årige brasilianske pige Mel Maia - og i England er den seksuelle lavalder 16 år, mens den i Brasilien er 14 år.

En talsmand for Watford siger til The Sun, at parret godt er klar over, at deres forhold ikke er lovligt i England.

»Hun er derfor fløjet hjem til Brasilien, hvor hun vil blive - og hun har ingen intentioner om at returnere til England før efter hendes 16 års fødselsdag.«

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af MEL MAIA (@melissamelmaia) den 11. Dec, 2019 kl. 4.01 PST

Mel Maia er et særdeles kendt navn i hjemlandet, hvor hun som barneskuespiller har slået sit navn fast - og hun har over syv millioner følgere på Instagram.

Joao Pedro skiftede i januar fra den brasilianske klub Fluminense til Watford, hvor han hurtigt fik debut i FA Cup-kampen mod Tranmere.

Begge de to unge nyforelskede deler flittigt ud af kærlighedsbilleder.

Og senest har Joao Pedro postet et afskedsbillede, hvor han og Mel Maia kysser på en bro i London. Nu må de vente til hendes næste fødselsdag med at ses.