Brighton-angriberen Aaron Connolly er kommet i modvind efter en hed nat.

Spillerne i Premier League er underlagt strenge krav for at kunne få lov til at holde fodbolden kørende i det engelske. Spillerne må ikke omgås personer, der ikke er en del af deres sociale boble. Alligevel valgte Aaron Connolly at få sig lidt kvindeligt selskab

»Det er chokerende. Connolly inviterede pigen til det hus, hvor han boede, og havde sex med hende, og det blev optaget på video,« siger en kilde til det engelske medie The Sun.

Meldingen om Connollys udskejelser kom, efter at Brighton-manager Graham Potter fredag kunne fortælle, at den 21-årige angriber havde pådraget sig et revnet ribben.

En talsperson for klubben har efterfølgende fortalt, at klubben er opmærksom på de anklager, som der er imod Brightons unge angriber.

»Sagen vil blive undersøgt internt og behandlet på den rette måde. Klubben har gentagne gange gjort det klart for alle spillere og personale, at det er nødvendigt at overholde lockdownreglerne, og gjort det klart for spillerne, at det er nødvendigt at overholde yderligere foranstaltninger for at holde dem og deres familier i sikkerhed.«

Regelbrud af denne kaliber bliver taget yderst alvorligt af det engelske fodboldforbund.

Administrerende direktør for Premier League Richard Masters var for nylig ude at sige, hvor vigtigt det et, at spillerne fremstår som »et godt eksempel«, når det gælder håndteringen af coronareglerne.

»Det er meget skuffende, hvis vi ser nogen omkring fodbolden, og ikke kun spillere, der bryder regeringens retningslinjer,« lyder det fra direktøren.

Aaron Connolly er dog ikke den første Premier League-spiller, der har haft lidt svært ved at overholde coronareglerne.

Manchester Citys Benjamin Mendy og Crystal Palace-kaptajn Luka Milivojevic blev begge set på adskillige videoer og billeder under en heftig nytårsfejring, få dage inden de skulle i aktion i ligaen.