Det er de færreste, der får børn inden de fylder 20 år.

Endnu færre når at blive forældre, før de bliver 15.

Ikke desto mindre er det den utrolige skæbne, som Aston Villa-spilleren Wesley har oplevet. Det fortæller han til Sky Sports.

»Jeg fik mit første barn som 14-årig. Det var vanskeligt, for det var i den tid, hvor jeg forsøgte at blive professionel fodboldspiller. Jeg måtte arbejde om dagen og så tage til træning om aftenen,« siger angriberen.

Aston Villa's Brazilian striker Wesley (C) vies with Manchester United's Belgian-born Brazilian midfielder Andreas Pereira (R) during the English Premier League football match between Manchester United and Aston Villa at Old Trafford in Manchester, north west England, on December 1, 2019.

I dag er Wesley 23 år gammel, og børnene har haft en stor indflydelse på fodboldspillerens liv.

Næste barn fik han allerede to år efter, og dermed havde han fået to børn, inden han fyldte 17 år.

»Mine børn er min motivation. Jeg skal tænke på min familie, mine børn og min mor,« forklarer han.

Faderrollen pressede Wesley til at blive professionel fodboldspiller for at kunne tage sig af sin familie.

Som 17-årig blev han semi-professionel fodboldspiller, men indtil da arbejdede han på en fabrik for at tjene penge. Her sorterede han skruer, inden han tog springet og blev spiller i AS Trencin i Slovakiet.

Wesley kom til Aston Villa i sommer fra Club Brügge, der sprang banken og brugte mere end 185 millioner kroner på brasilianeren, hvilket er klubbens største transfer nogensinde.

Indtil videre har brasilianeren scoret fire mål i 14 kampe.

Wesley var selv ni år gammel, da han mistede sin far.