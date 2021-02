Ruben Neves havde en aften, han sent vil glemme mod Arsenal.

Han var blevet i Wolverhampton-truppen op til kampen mod Arsenal, til trods for at han blev far for tredje gang.

På grund af nylige covid-19-begrænsninger og karantæne var han ikke i stand til at være i Portugal med sin kone til deres søns fødsel. I stedet var han vidne til fødslen under et videoopkald på sin mobil i lørdags efter at have siddet på bænken i hele opgøret mod Crystal Palace.

»Ja, jeg så fødslen på min telefon i bussen på vej hjem fra Crystal Palace,« forklarer han ifølge engelske The Sun.

»For at være ærlig er det meget, meget hårdt. Det er virkelig hårdt ikke at være der til det fantastiske øjeblik med min familie.«

Tilbage til kampen mod Arsenal, hvor Ruben Neves må siges at have fået noget ud af opgøret.

Han scorede nemlig dybt inde i første halvlegs tillægstid, hvor David Luiz noget klodset væltede den brasilianske angriber Willian Jose i feltet.

Dommeren pegede på straffesparkspletten og viste David Luiz et rødt kort for forseelsen, der nok engang måtte en tur tidligt i bad.

Ruben Neves med en babyhilsen i sin jubelscene efter scoringen til 1-0 mod Arsenal.

Fra straffesparkspletten var Ruben Neves sikkerheden selv og bragte sit hold i front mod London-holdet.

Portugiseren greb rampelyset og dedikerede sit mål til nyfødte Mateo ved at fejre målet med en tommelfinger i munden som sut.

Til spørgsmålet, hvorfor han ikke tog fri for at være sammen med sin kone under fødslen, svarede Ruben Neves.

»Jeg havde jeg brug for at blive her, for hvis jeg tog afsted, ville jeg være ude af to eller tre kampe, når jeg kommer tilbage. Det er mit job, så jeg besluttede at blive her.«

I anden halvleg så Arsenal-keeper Bernd Leno også rødt, og med to mand i undertal kunne Arsenal ikke stable et comeback på benene, og Wolverhampton vandt derfor opgøret.

Du kan se situationerne, hvor David Luiz begår straffespark og Ruben Neves scorer fra pletten, i videoen øverst i artiklen.