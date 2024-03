Hans liv hang i en tynd, tynd tråd i december.

Tom Lockyer, som er anfører hos Premier League-oprykkerne Luton Town fik nemlig et hjertestop midt på banen i en kamp mod Bournemouth – og her var det selvsagt tæt på at ende på mest fatale vis.

Heldigvis for den 29-årige waliser sørgede lynhurtig hjælp fra lægestaben for, at hans hjerte stadig slår den dag i dag – men det tog en gevaldig pause den kolde december aften sidste år.

»Jeg var vitterligt død i to minutter og 40 sekunder,« siger Lockyer til The Guardian.

Han forklarer desuden, at selvom det har været nogle hårde måneder for ham selv, så har det været endnu værre for hans nærmeste.

»Det var hårdest for min familie, som skulle overvære det. De havde det værre end mig. Min far var på stadion til kampen, og min kæreste var syv måneder henne i sin graviditet på det tidspunkt,« forklarer han.

Da Lockyer igen slog øjnene op efter altså at have været død i næsten tre minutter, var det da også med tanken om, at der var en risiko for, at det hele sluttede der.

»Jeg kan huske, at jeg tænkte: 'Jeg kunne dø her'. Det var en surrealistisk følelse ikke at kunne tale, men at se panikken hos folk omkring mig,« forklarer han.

Tom Lockyer håber at kunne komme tilbage på banen igen på et tidspunkt.

Den walisiske landsholdsstopper var tilbage på Lutons træningsanlæg i januar, men er helt med på, at han ikke selv har den store indflydelse på, hvorvidt han kommer til at spille igen.

»Det er ude af mine hænder. Jeg kommer til at være dikteret af den medicinske stab og specialister,« siger han, men understreger samtidig sin store villighed til at komme tilbage på banen:

»Hvis der er en chance for at spille igen, så ville jeg elske det, men jeg kommer ikke til at gå imod lægefaglige råd, men det er alt for tidligt at sige.«

Faktisk er det ikke først gang, at Lockyer er faldet om på banen.

Han kollapsede også i Lutons sejr over Coventry i playoff finalen i Championship om oprykning til Premier League i seneste sæson

Siden da har han spillet med en ICD-enhed, der er en avanceret pacemaker, som hjælper hjertet med at holde sig i gang.