38-årige Kieran McKenna har underskrevet en ny fireårig kontrakt med Ipswich, oplyser klubben torsdag.

Ipswich-cheftræner Kieran McKenna har i den seneste periode i flere engelske medier været rygtet til større adresser, som blandt andre Chelsea og Manchester United, men de spekulationer er der for nu lagt låg på.

Den 38-årige succestræner har nemlig forlænget sin kontrakt med Premier League-oprykkeren, så den nu løber til 2028.

Det oplyser Ipswich torsdag på klubbens hjemmeside.

- Succes medfører ofte udfordringer, og der har været kraftige spekulationer i den seneste periode, men Kieran og jeg har hele tiden været i kontakt, da vi planlægger klubbens første Premier League-sæson i en generation, siger klubbens direktør, Mark Ashton.

- Forlængelsen med Kieran er et markant løft på vej ind til den kommende sæson, hvor vi skal fortsætte det hårde arbejde.

McKenna kom i 2021 til Ipswich som cheftræner. De seneste to sæsoner er det to gange i træk blevet til oprykning, hvilket har bragt holdet fra League One og op i Premier League.

- Jeg er ekstremt stolt over at have underskrevet en ny kontrakt med klubben, siger McKenna.

- Vi har haft stor succes sammen i løbet af de sidste to sæsoner, og jeg er spændt på at få muligheden og ansvaret for at føre denne fantastiske klub ind i sin første Premier League-sæson i 22 år, lyder det fra cheftræneren.

Jobbet i Ipswich var McKennas første som cheftræner.

Han havde tidligere været i Manchester United som ungdomstræner og assistenttræner på Premier League-holdet.

