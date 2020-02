De troede, de skulle være foregangs-liga for resten af Europa.

Men den engelske Premier League må bide i det sure æble og omstøde sin beslutning omkring transfervinduet efter bare to år.

Premier League har netop besluttet, at man dropper tiltaget om at lukke vinduet dagen før første runde i sæsonen, skriver BBC.

Det var en regel, Premier League og de i alt 92 hold i de fire bedste rækker i England, indførte for første gang i 2018, efter flere havde givet udtryk for deres irritation ved at hold kunne handle efter sæsonstart.

Nu går Premier League tilbage til at lukke samtidigt med de øvrige, europæiske ligaer, hvilket til sommerens transfervindue vil være 1. september.

Håbet var, at flere af de europæiske ligaer ville tilslutte sig Premier Leagues initiativ og flytte transfervinduets lukning til før sæsonstart.

Det er blandt andet noget, den tidligere assistentlandstræner og nuværende Malmö-træner, Jon Dahl Tomasson, har slået et slag for, da han vikarierede som landstræner for en sygemeldt Åge Hareide.

»I mit hoved er det fuldstændig åndssvagt, at vinduet har åbent så længe. To måneder må være nok til at købe nye spillere, så lad os finde en skæringsdato i starten af august, som alle kan leve med,« sagde han på et pressemøde i august.

Det er dog ikke sket efter to sommertransfervinduer, og nu trækker Premier League altså beslutningen tilbage efter en afstemning blandt Premier League-klubberne torsdag.

Beslutningen sker på baggrund af, at klubberne oplevede interesse for sine spillere mod slutningen af det øvrige Europas transfervindue, men det var ikke muligt for Premier League-klubberne at hente mulige erstatninger.

Liverpool-manager Jürgen Klopp har blandt andet opfordret Premier League til at gå tilbage til at lukke transfervinduet i slut august/start september.

»Jeg er ligeglad med, hvornår det lukke, men det må lukke samtidigt (med resten af Europa, red.). De talte om at lukke det før sæsonstart. God idé, men det skete kun i England. Det giver ikke mening. Det var en god idé, men det lykkedes ikke,« sagde han ifølge BBC i september.