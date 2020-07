Tag lige et kig på billedet - eller på videoen herover. Det er ret tydeligt, ikke?

Der hænger Aston Villa-målmand Ørjan Nylan i sidenettet og med bolden i hænderne, og det mere end bare ligner et klart mål. Det var et klart mål med bolden over stregen. Men det blev bare ikke dømt.

Og den sekvens kan nu blive dyr for Hawk-Eye, der står bag mållinje-teknologien i Premier League. For netop nedrykkede Bournemouth har nu set sig sure på præcis den fejlkendelse, og derfor overvejen klubben, om man skal sagsøge Hak-Eye, skriver The Mirror.

Det var dog slet ikke i en af Bournemouths egne kampe, at fejlen skete.

Det var derimod i Aston Villas 0-0-kamp mod Sheffield United. Den endte med at give Aston Villa et enkelt point, og det er det ene point, som blev Aston Villas overlevelse - og altså Bournemouths exit fra Premier League.

Sådan en nedrykning koster dyrt. Det kan man bare se ved at kigge på oprykningsplayoffen fra The Championship, hvor man hvert år taler om, at finalen om en oprykning til Premier League er omkring en milliard kroner værd.

Bournemouth, der har Philip Billing i truppen, er ifølge The Mirror stadig blot i overvejelsesfasen, når det kommer til at sagsøge Hawk-Eye, og endnu er ingen advokater blevet kontakten for at gå videre med sagen.

Men at Bournemouth indirekte blev snydt ved at Aston Villa undgik at få et mål imod, er der ingen tvivl om. Det viste samtlige tv-billeder, og efter kampen sendte Hawk-Eye en officiel undskyldning ud.

»Syv kameraer på stadion placeret omkring målområdet blev betydeligt blokeret af målmanden, forsvareren og stolpen,« skrev Hawk-Eye.

Nu vil tiden vise, om fejlen også vil koste dem mere end bare en undskyldning.