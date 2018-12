Cardiffs danske angriber, Kenneth Zohore, var en af profilerne, da det walisiske hovedstadshold i sommer sig oprykning fra The Championship.

Men oppe i den tungeste vægtklasse i England, Premier League, har den store dansker haft det mere end svært.

Nul mål i seks kampe - og han har ikke fået spilletid siden en sen indskiftning ude mod Liverpool i Oktober. Og i Cardiffs seneste seks kampe har 24-årige Zohore slet ikke været at finde i truppen.

Men Cardiffs bundrutinerede manager, Neil Warnock, har ikke opgivet at få gang i sin danske targetmand.

Foto: JOHN SIBLEY Vis mere Foto: JOHN SIBLEY

»Jeg havde en lang snak med ham i går, og han bliver først og fremmest nødt til at lave det hårde arbejde,«

»Jeg kigger mod Arnautovic (West Hams østrigske angriber Marko Arnautovic, red.), og jeg har sagt til Ken (Zohore, red.) 'tag et kig på ham'. For seks måneder siden anstrengte han sig ikke, men pludselig faldt tiøren, og så begyndte han at arbejde røven ud af bukserne. Nu er han én af de bedste angribere i landet, og det er sådan, man skal gøre det.«

Neil Warnock var tidligt i denne uge i Frankrig for at se nærmere på nogle angriber, der kunne være aktuelle for Cardiff i januars transfervindue.

»Jeg kom tilbage og spurgte mig selv; 'er de bedre end Ken Zohore?' Ken træner nu, og jeg har haft en snak med. Og han bliver nødt til at få fingeren ud, for han har alle de egenskaber, der skal.«

Foto: GEOFF CADDICK Vis mere Foto: GEOFF CADDICK