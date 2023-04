Lyt til artiklen

Premier League-klubben Leicester stopper samarbejdet med manager Brendan Rodgers.

Det oplyser klubben på sin hjemmeside.

Brendan Rodgers nåede at være i spidsen for Leicester City i fire år, hvor det blandt andet blev til en FA Cup-triumf i 2021. Han var også med til at vinde Community Shield samme år.

Assistenttræner Chris Davies forlader også klubben. Det midlertidige træneransvar går til Adam Sadler og Mike Stowell, der i mange år har arbejdet omkring førsteholdet i Leicester.

Brendan Rodgers er fortid i Leicester City. Foto: LINDSEY PARNABY Vis mere Brendan Rodgers er fortid i Leicester City. Foto: LINDSEY PARNABY

Fyringen kommer efter en periode med dårlige resultater. Leicester har ikke vundet en fodboldkamp siden 11. februar.

Lørdag tabte holdet 1-2 til Crystal Palace og er dermed uden sejr i seks ligakampe. Klubben ligger nu under nedrykningsstregen med 25 point for 28 kampe.

»Holdets præstationer under Brendans ledelse taler for sig selv. Vi har oplevet nogle af vores fineste fodboldøjeblikke under hans ledelse og vil altid være ham og hans stab taknemmelige for de højder, de hjalp os til at nå på banen,« siger Leicester-formand Aiyawatt Srivaddhanaprabha.

Nu efterlader Rodgers i stedet klubben i nedrykningsfare.

»Opgaven i de sidste ti kampe er klar. Vi skal nu samle fans, spillere og medarbejdere og vise balancen, kvaliteten og kæmpe for at sikre vores position som en Premier League-klub,« siger formanden.

Brendan Rodgers har tidligere stået i spidsen for blandt andet Liverpool og Celtic.