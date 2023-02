Lyt til artiklen

Premier League-klubben Leeds United har fyret cheftræner Jesse Marsch.

Det skriver klubben på sin hjemmeside.

Jesse Marsch har haft roret i klubben siden februar 2022 og var med til at sikre Leeds en sæson mere i Premier League i sidste sæson.

Klubben skriver på sin hjemmeside, at de ikke har fundet en ny cheftræner endnu, men arbejdet for at finde en er sat i gang.

Jesse Marsch er færdig i Leeds. Foto: JASON CAIRNDUFF

Assistenttræner Rene Maric er også færdig i klubben.

Leeds har haft en svær periode i Premier League, hvor den seneste sejr i ligaen var helt tilbage i 5. november 2022.

Senest tabte traditionsklubben til oprykkerne fra Nottingham Forest med 0-1, der fik dråben til at flyde over for Leeds-ledelsen.

Leeds har ikke vundet i holdets seneste syv Premier League-kampe og ligger på 17.-pladsen med 18 point efter 20 spillerunder.