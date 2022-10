Lyt til artiklen

Portugiseren Bruno Lage er fortid i Wolverhampton efter et par utilfredsstillende måneder.

Det skriver Premier League-klubben på sin hjemmeside.

Bruno Lage fik blot 16 måneder i trænersædet, efter han tog over for Nuno Espirito Santo sidste sommer.

Wolverhampton-formand, Jeff Shi, siger til klubbens hjemmeside, at Bruno Lage som nyankommet i sidste sæson førte holdet til en tiendeplads og skabte klare forbedringer.

Bruno Lage er blevet fyret efter en række dårlige resultater. Foto: ANDREW COULDRIDGE Vis mere Bruno Lage er blevet fyret efter en række dårlige resultater. Foto: ANDREW COULDRIDGE

Han kalder også Bruno Lage en fremragende, dedikeret og hårdtarbejdende træner samt en varm, vis og ærlig mand.

Alle disse egenskaber er dog ikke nok, når man som Bruno Lage kun har ført sit hold til point i halvdelen af sæsonens ligakampe.

Seks point efter otte kampe, hvor det er blevet til nederlag hjemme mod Manchester City samt ude mod Tottenham, Leeds og West Ham.

»Jeg er helt ærlig ikke i tvivl om Brunos evner, og jeg er sikker på, at han får succes et andet sted. Men holdets form og præstationer i de seneste måneder betyder, at vi ikke havde andre valg end at handle,« siger Jeff Shi.

Wolverhampton ligger nummer 18 af 20 hold i Premier League og har øjeblikkeligt fire point op til den 10.-plads, som i sidste sæson gjorde ledelsen glad.

Klubbens U18-træner Steve Davis og U21-træner James Collins overtager foreløbigt styringen med førsteholdet frem mod udekampen mod Chelsea lørdag.