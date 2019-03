Premier League-legenden Peter Crouch lægger ikke fingre imellem, når han skal sige sin mening om Arsenals transferpolitik.

Den nuværende Burnley-spiller skriver i sin klumme i Daily Mail, at han intet forstår af, at klubben har ladet Aaron Ramsay skifte på en fri transfer til Juventus.

»Det er galskab, at de ikke var klar til at tilbyde ham en ny aftale, og jeg kan ikke forstå, at de mister ham på en fri transfer til Juventus,« skriver han og uddyber:

»Ramsey er lig med kvalitet. Han er en spiller, der burde koste 40 millioner pund (350 millioner kroner) at købe. Hvis Arsenal skal erstatte ham med en, der er lige så god, bliver de nødt til at lægge lige så mange penge og oven i det en løn fra øverste hylde. De vil finde ud af, at det ikke bliver let.«

Peter Crouch lykønsker Arsenals midtbanespiller med skiftet.

Han håber, at Ramsey bliver en stor succes, når han skal spille for Den Gamle Dame.

Peter Crouch har spillet i klubber som Liverpool og Tottenham, ligesom han har repræsenteret det engelske landshold 42 gange.

I dag er han 38 år og spiller for Premier League-klubben Burnley, som ligger nummer 17 i Premier League.. Arsenal ligger nummer fire.