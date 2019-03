Den tidligere fodboldspiller Peter Beardsley er blevet sigtet for mobning og racisme af Det Engelske Fodboldforbund (FA).

Sigtelserne går på, at Peter Beardsley har mobbet og ytret sig racistisk i sin rolle som træner for Newcastles U23-hold.

Det meddeler FA i en udtalelse fredag, skriver The Guardian og BBC blandt andet.

»Det påstås, at mr. Beardsley brugte voldelige og/eller fornærmende ord mod Newcastle Uniteds U23-spillere, hvilket er i strid med FA-reglen E3(1), mens han var deres træner,« skriver forbundet og tilføjer:

Peter Beardsley har været suspenderet siden 2018, men først i marts 2019 blev det bekræftet, at han endeligt havde forladt klubben. Foto: Scott Heppell Vis mere Peter Beardsley har været suspenderet siden 2018, men først i marts 2019 blev det bekræftet, at han endeligt havde forladt klubben. Foto: Scott Heppell

»Det påstås yderligere, at ordene indeholdt en 'seriøs overtrædelse', hvilket er defineret i FA-reglen E3(2), da de indeholdt referencer til etnisk oprindelse og/eller race og/eller nationalitet.«

Det var tilbage i januar 2018, at Peter Beardsley blev suspenderet i klubben, fordi den nu tidligere akademispiller i Newcastle, Yasin Ben El-Mhanni, havde beskyldt ham for mobning og racistiske udtalelser.

Men først i begyndelse af marts 2019 bekræftede Newcastle, at Peter Beardsley endegyldigt havde forladt klubben, og at FA siden suspenderingen har haft en undersøgelse i gang af den nu tidligere træner.

En undersøgelse, der blev offentliggjort fredag, og som nu kaster en sigtelse mod Peter Beardsley af sig.

Peter Beardsley. Foto: Tony Marshall Vis mere Peter Beardsley. Foto: Tony Marshall

I januar 2018 benægtede Peter Beardsley dog alle beskyldninger. Og så sent som i marts i år udtalte Peter Beardsley videre, at 'han ikke er en mobber, og at han ikke er racist'.

Peter Beardsley har nu indtil den 12. apil til at beslutte, hvorvidt han vil modsige sigtelserne eller ej.

I sin aktive karriere spillede Peter Beardsley selv for Newcastle United af to omgange. Her spillede han samlet 276 kampe og scorede 47 mål.

Han optrådte også på det engelske landshold i perioden fra 1986 til 1996, hvor han nettede ni gange i sine 59 landskampe.