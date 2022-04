Først benægtede han corona, nu fornægter han Ruslands angreb på den ukrainske by Butja.

Den tidligere Premier League-stjerne, Matt Le Tissier, spillede hele sin aktive fodboldkarriere i Southampton, men hans status som klublegende er ved at få et noget blakket ry.

På Twitter delte han et opslag om en konspirationsteori, der antyder, at medierne har løjet om angrebet på byen Butja, som ligger nordvest for hovedstaden Kyiv.

I'm starting to wonder if Terry Venables was right. pic.twitter.com/zoPG5T37HO — David Baddiel (@Baddiel) April 5, 2022

Den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, besøgte ifølge Daily Mail byen for nylig, hvor han kunne se lig liggende på gaden. Ukrainerne var døde efter at være blevet skudt på tæt hold.

Derudover blev flere af ligene fundet med bundne hænder og tegn på tourtur.

Flere Twitter-brugere har efter Le Tissiers opslag set sig yderst vrede på den tidligere Southampton-spiller.

Det fik ham til at slette opslaget, og i stedet delte han et nyt.

Deleted previous tweet as people as usual missing the point, the point was about the media manipulation but you knew that really — Matt Le Tissier (@mattletiss7) April 5, 2022

'Slettede det tidligere tweet, da folk som sædvanlig gik glip af pointen. Pointen handlede om mediemanipulation, men det vidste du godt,' skrev engelske Le Tissier i det nye opslag.

En række af kommentarene til det opslag kan læses her:

'Nej, det gjorde vi ikke, Matt, du tvivlede på overbevisende og ubestridelige beviser for krigsforbrydelser, for at komme med en underlig politisk pointe. Jeg vil opfordre dig til at finde primære kilder til de direkte berørte personer, som bogstaveligt talt fik deres familiemedlemmer henrettet foran sig. Du kan ikke forsvare dette.'

'Du bør også aflevere alle dine internetforbundne enheder.'

'Som en livslang Saint-fan (Southampton-fan, red.) har jeg desværre smidt alle mine minder om dig ud, inklusive den signerede hyldest til min mor, da hun ikke var i stand til at heppe på dig.'

'Åh, så det havde intet at gøre med, at du antydede, at Butja-massakren blev fabrikeret af medierne, og ikke var en faktisk begivenhed, hvor russere dræbte ukrainske civile?'

'Så vil du åbent indrømme, at du tror på, at billederne fra Butja er ægte og ikke er en del af en eller anden mediesammensværgelse og blev lavet i hænderne på russiske soldater?'

Som konsekvens af Le Tissiers delte opslag på Twitter, har han onsdag annonceret, at han fratræder sin rolle som ambassadør for Southhampton, der er ejet danskerne Rasmus Ankersen og Henrik Krafts firma, Sport Republic.

'Mine synspunkter er mine egne og har altid været det, og det er vigtigt at tage dette skridt i dag for at undgå forvirring. Dette påvirker ikke mit forhold og kærlighed til min klub, og jeg vil altid forblive fan og tilhænger af Saints,' skriver Le Tissier på Twitter.