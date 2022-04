Premier League-legenden Roy Hodgson har prøvet lidt af hvert – men han har ikke glemt dansk fodbold.

Faktisk følger den 74-årige Premier League-træner, der i 2000/01 var træner i FC København, fortsat så meget med, at han i London-klubben Watford går og gør opmærksom på, hvem der vinder kampene i den danske liga.

Det fortæller Hodgsons assistenttræner i Watford, Ray Lewington, der ikke regner med, at en så fodboldglad mand er på vej mod pension.

»Hvis det er Roys valg, så tager han et andet job (efter Watford-tjansen denne sommer, red.). Han er forelsket i fodbold, og jeg kan ikke engang fortælle jer, hvor meget han elsker det.«

Foto: ERNST VAN NORDE Vis mere Foto: ERNST VAN NORDE

»Han kender alle resultater. Jeg er ikke helt på samme måde, så han kommer ind og fortæller mig, hvilke danske klubber der har vundet aftenen før og alt muligt andet.«

»Så jeg tror, at han vil have et andet job, hvis det ikke bliver her,« siger Watford-assistenten ifølge Hertfordshire Mercury.

Den bundrutinerede Premier League-legende har ellers flirtet med en pension på det seneste, og han havde således været uden job siden sommeren 2021, da Watford ansatte ham i januar i et forsøg på at redde holdet i Premier League.

Lige nu lader det i engelske medier ikke til, at Hodgson bliver i Watford, selvom klubben skulle redde sig i bundstriden, hvor Watford lige nu er næstsidst.

Foto: JENS NØRGAARD LARSEN Vis mere Foto: JENS NØRGAARD LARSEN

Den 74-årige fodboldelsker startede trænerkarrieren i 1976 i svenske Halmstads BK. Han har siden været forbi utallige klubber og nationer som landstræner med Malmö FF, Inter, Liverpool og det engelske landshold som nogle af destinationerne.

Roy Hodgson kom i år 2000 til FC København med lidt af et navn som tidligere Inter-træner, og han vandt da også guld med FCK i 2001.

Men Hodgson nåede ikke mere end én sæson i hovedstaden, fordi han efter guldfesten ønskede at skifte til den italienske storklub Udinese, selvom Hodgson havde et år tilbage af en uopsigelig kontrakt med FCK.

Bruddet endte med, at FCK lagde sag an mod englænderen for kontraktbrud, og parterne endte i et økonomisk forlig.